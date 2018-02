EGR utiliza asfalto borracha nas rodovias que administra. Este e outros temas serão analisados no 4º Fórum Os Caminhos do Rio Grande, dia 16, no Litoral Norte

AEGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) , empresa pública vinculada à Secretaria dos Transportes do Estado, inicia 2018 trabalhando com uma nova tecnologia nas rodovias que administra – o asfalto borracha, produzido a partir da reciclagem de pneus, apresenta maior durabilidade em comparação com o tradicional, além de oferecer mais segurança, pois aumenta a aderência no momento da frenagem, principalmente em pista molhada. A nova tecnologia já está sendo utilizada na RSC-453, entre Lajeado e Venâncio Aires, e sendo incluído nos editais e contratos dos serviços de manutenção da malha viária da EGR.

“Para cada km são reciclados cerca de mil pneus, o que representa uma eficiente forma de reutilização destes materiais”, explica o diretor-presidente da EGR, Nelson Lidio Nunes, que destaca que a empresa pública está constantemente atenta ao mercado e às novas tecnologias em rodovias que possam trazer maior conforto e segurança ao usuário. A EGR já vinha utilizando nas rodovias que administra o asfalto com adição de polímero, outro tipo de asfalto modificado, que também possui durabilidade superior.

Este e outros assuntos ligados à situação das estradas gaúchas serão debatidos no 4º Fórum Os Caminhos do Rio Grande. A iniciativa está inserida no Projeto RS Sustentável da Rede Pampa, que visa discutir junto a lideranças da comunidade política e empresarial temas ligados à qualidade de vida da sociedade gaúcha como um todo. O Fórum conta com o apoio do Governo do Estado do RS, Secretaria dos Transportes do RS e EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias).

Em sua quarta edição, o Fórum ganha palco no Litoral Norte gaúcho, dia 16 de fevereiro, na sede da SABA (Sociedade Amigos do Balneário Atlântida), na Avenida Central Nº 5, centro – Xangri-lá.

O evento acontece a partir das 15h. Inscrições abertas e gratuitas pelo www.forumoscaminhosdoriogrande.com.br

