EI está se enfraquecendo, mas segue sendo ameaça

As derrotas militares no Iraque e na Síria debilitaram fortemente o EI (Estado Islâmico), mas o grupo jihadista está se adaptando e segue sendo uma ameaça em escala global, alertou a ONU (Organização das Nações Unidas). Segundo a organização, apesar dos significativos revezes militares que sofreu, EI e as suas filiais seguem sendo uma ameaça importante e mutável ao redor do mundo.

