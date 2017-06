O Exército iraquiano e meios de comunicação locais acusaram ontem os terroristas do grupo Estado Islâmico de destruir, com explosivos, a simbólica mesquita Al-Nuri, em Mossul, onde seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, proclamou o “califado islâmico” em 2014. O porta-voz do comando de Operações Conjuntas, Yahya Rasul, disse que os combatentes do EI puseram explosivos no templo, construído no século 12, na sua fuga da cidade.

