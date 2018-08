EI reivindica atentado em Cabul

O grupo extremista EI (Estado Islâmico) reivindicou o atentado contra um centro educativo de um bairro xiita de Cabul, no Afeganistão. O homem-bomba provocou a explosão dentro do estabelecimento de um bairro xiita. Nesta quinta (15), o governo do Afeganistão, que havia divulgado um balanço de 48 mortes, corrigiu o balanço para 34 mortos e 56 feridos.