Eike Batista tem US$ 63 milhÃµes bloqueados nas Ilhas Cayman

A Grande Corte de Justiça das Ilhas Cayman bloqueou os bens no valor de US$ 63 milhões do empresário Eike Batista, a pedido de fundos que investiram em seus negócios de exploração de petróleo, informou a agência Bloomberg nesta terça-feira (24).

A decisão assinada pela juíza Ingrid Mangatal foi uma resposta ao pedido apresentado pelos grupos Meridian Trust e American Associated, disse a Bloomberg.

Em sua resolução, que foi adotada em outubro, mas revelada nesta terça, a juíza afirmou que havia provas de que Eike tentou dissolver suas empresas nos meses prévios à sua declaração de quebra, em outubro de 2013, porque sabia que o colapso seria iminente. “A dissipação dos bens foi frustrada pela intervenção dos banqueiros”, disse Mangatal, de acordo com a Bloomberg.

A Meridian Trust e American Associated também apresentaram a uma Corte de Miami (EUA), uma ação por fraude contra Batista, 11 pessoas associadas e 10 de suas empresas.

Atualmente, Eike se encontra sob investigação pela Polícia Federal e juízes brasileiros por causa da Operação Lava-Jato.

