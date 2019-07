EJA gratuito tem inscrições abertas até a próxima sexta-feira

Os jovens e adultos terão uma nova chance de encerrar seus estudos, isso porque a Secretaria Municipal de Educação (Smed) receberá, até sexta-feira (19) as inscrições para o programa Educação de Jovens e Adultos (EJA) no centro histórico da capital, através de parceria com a Escola Monteiro Lobato. São oferecidas 240 vagas nos turnos da tarde e da noite. Para se inscrever, os alunos devem ter idade mínima de 15 anos e pelo menos o 5º ano do Ensino Fundamental completo.

Os interessados deverão comparecer a Unidade de Gestão de Vagas, no andar térreo da Smed, localizado na rua dos Andradas, 680, mediante apresentação dos seguintes documentos: histórico escolar ou atestado de escolaridade, foto 3×4, original e cópia de RG e CPF do aluno (e do responsável, em caso de estudante menor de idade), certidão de nascimento, comprovante de residência e, se maior de 18 anos, título de eleitor e certificado de reservista para homens.

A Gestão de Vagas funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h30, sem fechar às 12h. As aulas do segundo semestre começam no dia 8 de agosto e serão ministradas na sede da escola, localizada na rua dos Andradas, 1.180, Centro Histórico.

“A parceria com a EJA Monteiro Lobato começou em abril deste ano e, atualmente, 178 alunos estudam na instituição”, explica o secretário municipal de Educação, Adriano Naves de Brito. “Um dos diferenciais desta oferta é a possibilidade de avançar rapidamente para o Ensino Médio, já que é possível concluir o Fundamental em um ano”, completa.

