El Churrero celebra seus cinco anos de atividades nesta quinta-feira (24)

O El Churrero, de propriedade de Lucas Menegassi, completa cinco anos de atividades, selando a data com um novo cardápio. Dentre as delícias que a casa coloca ao dispor dos clientes estão:

© Vulcano e Ice Coffe em edição especial 5 anos .

© Pancho versão VEGANA.

© Churros DIET

© As tradicionais Média Lunas

Além disso, durante o verão, o El Churrero estará oferecendo churros grátis, de doce de leite, na compra de um pancho e uma cerveja. A casa abre sempre das 18h as 22h de terça a sexta.

Para fechar o mês com chave de ouro, nesta quinta-feira (24) o proprietário estará recebendo convidados para marcar o anivesário do El Churrero com muitas surpresas e sabores. Á noite, @meu rango do dia e o El Churrero dividem a cozinha e prometem deixar os sabores do cardápio ainda mais surpreendentes.