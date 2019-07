“Ela merece mais reconhecimento”, diz Billie Eilish sobre Avril Lavigne

Por Anna Dalbem*

Além de Justin Bieber, Billie Eilish também é fã da Avril Lavigne! As duas se conheceram pessoalmente recentemente e em entrevista à W Magazine, a cantora comentou sobre o encontro e enalteceu a artista, comentando como Avril merece mais reconhecimento.

Billie também falou da teoria de que a cantora morreu e foi substituída: “Você nunca a encontrou? Garota, pense no quanto ela é incrível, a número um! Pense em tudo que ela já passou e que agora ela está de volta. Aliás, eu também acho que [hoje] ela merece mais reconhecimento. E tem toda essa teoria da conspiração [de que foi substituída por uma sósia], eu fico tipo ‘cala a boca!’. Gente, ela sofreu por tantos anos e agora está aí, firme, com pé no chão e tudo o que algumas pessoas falam é: ‘essa não é ela’. Sim, é ela, cara! Ela trabalhou pra caramba. Ela trabalhou muito duro. E, óbvio, há muitas pessoas que me inspiraram a ser quem sou, mas é realmente ela quem está em primeiro lugar nessa lista”.

Coisa fofa! Bem que poderia rolar uma colaboração entre as duas, né? Já queremos!

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: