Eldorado Ilhas Park: Condomínio de frente para Porto Alegre

Morar fora dos grandes centros urbanos é o desejo de muitas famílias. Pensando nisso, a Beralv – Incorporadora está entregando a última reserva de terrenos do Eldorado Ilhas Park, em Eldorado, a 15 minutos de Porto Alegre. O condomínio náutico de alto padrão, que apresenta um conceito de viver único e exclusivo, possui uma vista magnífica da capital dos gaúchos, segurança de ponta e infraestrutura premium.

Com apenas 90 lotes, de 590 m2 a 1100 m2, o empreendimento está numa área de vegetação preservada e integrada ao paisagismo. Primeiro condomínio ao lado de Porto Alegre com lagos internos, onde é possível ver carpas e espécies diferentes de peixes, o lugar é ideal para quem busca sossego e qualidade de vida. Um píer, com um vista deslumbrante e acesso ao rio, possibilita esportes náuticos, pescaria ou, simplesmente, uma conexão com a natureza. Outro grande diferencial é a garagem para barcos de até 22 pés e jet ski.

Os atrativos não param por aí. A infraestrutura do Eldorado Ilhas Park chama atenção pela qualidade premium. O Clube do Rio é o espaço para a diversão da família e dos amigos. Possui piscina adulta com raia de natação de 25m, piscina infantil, deck molhado, deck seco com pergolado, fitness center, Espaço Gourmet, brinquedoteca e SPA (com sauna, sala de massagem, banheira de hidromassagem e vestiários). Já o Club House é um charmoso salão de festas, com espaço gourmet mobiliado e capacidade para 60 pessoas sentadas. Para os praticantes de atividades esportivas, opções não faltam como: playground, quadra de vôlei de praia, rampa de skate, campo de futebol gramado, quadra poliesportiva e quadra de tênis coberta, com piso de saibro, iluminação e vestiários, bar e churrasqueira.

SEGURANÇA

Com sistemas de segurança de ponta, a tranquilidade dos moradores é garantida. Tudo que se passa dentro do condomínio é registrado por câmeras e monitorado por vigias e rondas. Guaritas no Pórtico de entrada e nos fundos (Píer) controlam o acesso dos visitantes e proprietários, que são reconhecidos por leitura biométrica. Completam a segurança, grades metálicas e muros, ambos com cerca energizada e setorização de alarme por rompimento.

Eldorado Ilhas Park é a realização de um sonho para quem mora em Porto Alegre ou na Região Metropolitana: viver como se estivesse em férias o ano todo. O trabalho de marketing e vendas é feito pela 2Day Gestão de Lançamentos e Estoques. Informações no www.eldoradoilhaspark.com.br.

Comentários