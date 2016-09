“Ele dizia que nadava para purificar a alma”, conta dona de restaurante frequentado por Domingos Montagner

A notícia da morte de Domingos Montagner no Rio São Francisco chocou a cidade de Canindé de São Francisco. Moradores, que estavam acostumados a conviver com os atores de “Velho Chico” nos bastidores das gravações, lamentaram o incidente. A dona do restaurante Caçuá, que fica às margens do rio e é frequentado pela equipe da novela, disse estar “com o coração partido”.

“Ele gostava de nadar aqui, dizia que era para purificar a alma”, contou Lalá, que chegou à beira do Rio São Francisco instantes após o ator desaparecer.

De acordo com a dona do Caçuá, ela e outros funcionários do restaurante correram para a rua assim que o incidente ocorreu. Dentro do rio estava a atriz Camila Pitanga, sobre uma pedra, pedindo socorro. Do outro lado, o motorista que transportava ela e Montagner também gritava por socorro.

“A Camila estava gritando de cima de uma pedra pedindo socorro e o motorista de outra pedra. Todo mundo começou a correr pra beira do rio. Camila estava dentro do rio, em cima de uma pedra. Aí, começou a chegar gente. Demorou um tempo, ela estava muito desesperada”, relatou.

Só depois, quem presenciava a cena soube que a pessoa que havia desaparecido era o ator Domingos Monagner, fato que a empresária lamenta.

“Eu trabalhei com eles na gravação da primeira parte da novela e em “Cordel Encantado”, que foi gravada aqui. Estou de coração partido, muito triste mesmo”, declarou. (AG)

