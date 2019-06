“Ele é um homem especial que está indo muito bem e é muito amado”, diz Donald Trump sobre Bolsonaro

Com troca de elogios, os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e dos Estados Unidos, Donald Trump se reuniram nesta sexta-feira (28) em Osaka, no Japão, durante o encontro do G-20. Eles discutiram temas como a situação da Venezuela, a guerra comercial com a China e a entrada do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), segundo o porta-voz da Presidência brasileira, o general Otávio do Rêgo Barros.

“Ele é um homem especial que está indo muito bem e é muito amado pelas pessoas do Brasil”, afirmou Trump ao se referir ao presidente brasileiro. Bolsonaro disse ao colega americano esperar que ele visite o Brasil antes das próximas eleições nos EUA, marcadas para 2020.

“Espero que nos visite antes das eleições, se for possível. Será motivo de orgulho e satisfação, e a visita vai mostrar para o mundo que a política do Brasil mudou de verdade. Nos interessa e temos o prazer de nos aproximarmos dos Estados Unidos”, declarou Bolsonaro.

Semelhante a discurso que fez em março, quando foi recebido por Trump na Casa Branca, Bolsonaro disse gostar muito do presidente americano. “Sempre o admirei desde antes das eleições, temos muita coisa em comum. Somos dois grandes países que juntos podem fazer muito pelos seus povos”, afirmou.

Em resposta, também em tom de elogio, Trump disse que o Brasil é um país “tremendo” e que está entusiasmado para visitá-lo.

Alemanha

Após desembarcar na quinta-feira (27) em Osaka, no Japão, onde participa da cúpula das 20 maiores economias do mundo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Alemanha tem muito a aprender com o Brasil sobre questões ambientais.

Assim como Bolsonaro, o ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) da Presidência, general Augusto Heleno, rebateu a fala da chanceler alemã, Angela Merkel. A líder afirmou que quer conversar com Bolsonaro sobre o desmatamento no Brasil.

Questionado por jornalistas sobre o tema, o presidente Bolsonaro declarou: “Nós temos exemplo para dar para a Alemanha, inclusive sobre meio ambiente. A indústria deles continua sendo fóssil em grande parte de carvão, e a nossa não. Então, eles têm a aprender muito conosco”.

A resposta de Bolsonaro se refere a declarações de Merkel durante uma sessão no Parlamento alemão na quarta-feira (26). “Percebo como dramático o que está acontecendo no Brasil”, afirmou a chanceler alemã.

