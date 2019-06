“Ele precisa abrir mão de algumas coisas para ter maior sucesso no campo”, diz Muricy Ramalho sobre Neymar

*Valéria Possamai

Em entrevista ao programa Futebol Alegria do Povo, da Rádio Grenal, nesta terça-feira, o ex-técnico Muricy Ramalho, que trabalhou com Neymar no Santos, comentou sobre as polêmicas envolvendo o atacante da seleção brasileira e do Paris Saint-Germain.

“A gente precisa separar as situações do Neymar de dentro e fora de campo. Dentro de campo ele é diferente, continua sendo um baita jogador, um craque. Essas situações fora de campo atrapalham o Neymar. Alguém precisa conversar com ele. O extracampo precisa estar bem para que ele tenha foco apenas no campo. Focado, ele é um dos três melhores do mundo”, destacou Muricy.

Quantos às criticas que o craque vem sofrendo, o ex-técnico considera normal e afirma que o jogador precisa ficar atento ao círculo de amizades. “Não considero exageradas as críticas sobre o Neymar. As pessoas comentam o que estão vendo. Ele precisa ter cuidado com as atitudes fora de campo. Ele precisa abrir mão de algumas coisas para ter maior sucesso no campo. Me parece que as pessoas que cercam o Neymar, apenas apoiam ele. Neymar precisa de alguém que fale algumas verdades e passe boas orientações.”

O atual comentarista, que já teve passagens pelo comando técnico do Inter, também elogiou o trabalho do atual treinador Odair Hellmann. “Acho que o Inter está no caminho certo. Foi importante a manutenção do Odair em um momento difícil que o clube passou. Agora ele está muito bem e o clube tem obtido bons resultados.”

Pelo lado do Grêmio, Muricy atribuiu o momento instável do time a falta de motivação e saída de jogadores. “Ano passado o Grêmio jogava o melhor futebol do Brasil, mas não joga mais. Isso é por conta da falta de motivação, o que é normal. Essa dificuldade é normal logo após um clube ganhar vários títulos. Além disso, vários jogadores deixaram o clube.”

