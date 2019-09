Ao menos 17 pessoas ficaram feridas em uma procissão budista na região de Colombo, principal cidade do Sri Lanka, após um elefante avançar contra a multidão. As imagens do evento mostram o momento em que o elefante começa a correr em direção aos fiéis. Ainda não se sabe o que teria assustado o animal, que fazia parte da cerimônia. Um segundo elefante também correu furioso pelas ruas.