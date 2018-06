Elefante Letrado: Plataforma digital de leitura para escolas

Ferramenta de apoio pedagógico projetada para motivar o interesse e a evolução na leitura de acordo com as habilidades e compreensão leitora dos estudantes. O Elefante Letrado, plataforma digital de leitura direcionada a alunos dos anos iniciais e ensino fundamental 1, ocupa um importante espaço no mercado escolar dentro do Brasil, se fazendo presente em escolas de oito Estados do país e também nos Estados Unidos. Criada no ano de 2013 por iniciativa da sócia-diretora, Scheila Vontobel, a ferramenta é destinada exclusivamente para as escolas e seus estudantes de idade entre 6 e 11 anos. Projetada para desenvolver a formação do hábito da leitura e compreensão leitora, conta com mais de 900 títulos em português e inglês, de autores como Ziraldo, Monteiro Lobato, Martha Medeiros, Charles Perrault e Marcelo Carneiro da Cunha. O acervo, de diferentes gêneros e temáticas, está organizado em cinco níveis de proficiência em leitura, e ainda conta com opção de gravação e áudio para os anos iniciais.

“O Elefante Letrado é um grande sonho. Ele surgiu por meio de uma necessidade que notei na rotina das minhas filhas, que consumiam uma plataforma americana que era muito semelhante ao que produzimos hoje. A partir de então tive o anseio de criar um produto brasileiro, com qualidade, que atendesse as necessidades específicas com relação ao hábito de leitura e compreensão leitora”, afirma Scheila. A CEO da empresa, Mônica Timm de Carvalho, destaca a importância do produto como apoio ao hábito de ler. “O nosso objetivo é ser um alicerce para o estímulo da leitura por parte dos estudantes e fazer com que ela seja uma praticidade e um aliado para desenvolver esse costume tão saudável, sem esquecer jamais da importância do livro físico”, completa.

A plataforma estimula a leitura a partir de princípios de gamificação, onde os alunos avançam nos níveis, conforme realizam as atividades e acumulam pontos. Os professores e gestores pedagógicos possuem acesso a uma série de relatórios detalhados sobre os indicadores de leitura e desempenho dos estudantes e das turmas, permitindo um melhor acompanhamento do desenvolvimento dos alunos. A ferramenta pode ser acessada em computadores, notebooks e tablets, através do site www.elefanteletrado.com.br.

