Elefante-pigmeu é morto a tiros em Bornéu

Um elefante-pigmeu, espécie em extinção, foi abatido na ilha de Bornéu, depois de destruir as plantações dos moradores – informou uma autoridade florestal malaia nesta quinta-feira (26). O animal, um elefante macho com cerca de 4 anos, foi encontrado no acostamento de uma estrada no Estado de Sabah. As presas do animal foram mantidas, o que indica que ele não foi abatido por caçadores.