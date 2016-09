Eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio acontece neste sábado

A eleição do Conselho Deliberativo do Grêmio será realizada neste sábado (dia 24), na Arena. Serão eleitos 150 novos integrantes efetivos, além de mais 30 suplentes para o período de 2016-2022. Já são conhecidos os números das chapas que concorrem nas eleições para renovação de 50% do CD do Tricolor.

Chapa 1: #OGremioQueEuQuero

Chapa 2: Grêmio Forte e Campeão

Chapa 3: Mais Grêmio

Chapa 4: Juntos Somos Grêmio

A nominata das chapas foi divulgada nesta terça-feira (20) no site oficial do Grêmio. Os nomes podem ser conferidos aqui.

Será possível ao associado votar acessando aqui ou presencialmente, das 10h às 17h, no saguão do portão A da Arena do Grêmio.

Saiba mais

Para participar, o sócio deverá estar com o documento de identificação com foto e sua carteira de associado. Estarão aptos a votar os sócios maiores de 16 anos completados até o dia da eleição, pertencentes ao Quadro Social há mais de dois anos ininterruptos (desde 24 de setembro de 2014), com seu cadastro atualizado e com mensalidade paga até o dia 31 de julho de 2016.

