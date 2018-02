Eleição no Conselho de Odontologia será no próximo dia 23. Pela primeira vez na história da Instituição o pleito acontece de forma online, quando concorrem duas chapas

O processo eleitoral do CRO/RS (Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul) para escolha da composição plenária que conduzirá o destino da Autarquia no período 2018/2020 ocorre em fevereiro, dia 23 (sexta-feira) no horário das 00h às 21h.

Pela primeira vez na história da Instituição o pleito acontece de forma online, quando concorrem duas chapas.

Estar com cadastro atualizado e as anuidades quitadas (incluindo 2017) são condições indispensáveis para que o cirurgião-dentista possa votar. Uma central de informações foi montada para atendimento dos profissionais, no sentido de prestar esclarecimentos necessários ao processo, através dos fones (51) 3026-1700 ou 0800 5105242.

Representação do Conselho Federal de Odontologia e presidentes de diversos Regionais estarão em Porto Alegre acompanhando o pleito. Estima-se que 15 mil cirurgiões-dentistas participem da eleição.

Orientação e fiscalização do exercício profissional são atribuições do Conselho, que ainda se incumbe de gerenciar aprovação de Projetos de Lei de interesse da Saúde Bucal, criar e implantar projetos e campanhas favoráveis à saúde bucal e à valorização dos profissionais que representa. Mais pelo endereço eletrônico www.crors.org.br

