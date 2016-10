Eleições do CRA-RS acontecem no dia 18 de outubro

Nesta terça-feira (18/10), o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA/RS) realiza eleições para renovação de um terço do grupo de conselheiros titulares e suplentes da autarquia. A votação do Sistema CFA/CRAs acontece totalmente via internet em todo o Brasil, da meia noite até as 22h, pelo site www.votaadministrador.org.br.

Para o presidente da Comissão Permanente Eleitoral do Conselho de Administração do RS – CPE-CRA/RS, Adm. Rogério de Moraes Bohn, as eleições são mais dinâmicas e rápidas pela Internet, facilitando o acesso a todos os profissionais. “Esse processo eleitoral é prático e seguro. É de extrema importância a participação de todos os Administradores registrados. Com ele, definimos quem estará à frente do Conselho nos próximos anos”, afirma. Concorrem no pleito duas chapas: “Chapa 1 – Inovação” e “Chapa 2 – Mais CRA-RS para Todos”.

No Rio Grande do Sul, estão aptos a votar Administradores registrados no CRA/RS e em dia com suas obrigações. A escolha poderá ser feita de qualquer parte do Brasil ou exterior. E, para os que desejarem, o CRA/RS disponibilizará em sua sede, na capital, computadores para acesso à rede no horário comercial. A sede da autarquia está localizada na Rua Marcílio Dias, 1030, em Porto Alegre. Outras informações através do site www.crars.org.br/eleicoes.

