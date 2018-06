Eleições mexicanas

O candidato de esquerda às Presidência do México Andrés Manuel López Obrador reforçou vai erradicar a corrupção no país no encerramento de sua campanha antes das eleições de domingo, nas quais é favorito, deixando para trás candidatos de partidos tradicionais que governaram por quase um século. “Não vou trair a confiança que milhões de mexicanos depositaram em mim”, disse.

Deixe seu comentário: