O Partido Popular da Áustria venceu as eleições para o novo Parlamento do país, apontam as pesquisas de boca de urna divulgadas no domingo (29) momentos após o fechamento das urnas. À frente da sigla conservadora, o ex-chanceler Sebastian Kurz, de 33 anos, deve obter 37,1% dos votos e tende a ser reconduzido ao cargo. Porém, para voltar ao cargo, ele deverá formar coalizão.