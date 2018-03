As eleições presidenciais na Venezuela foram adiadas de 22 de abril para 20 de maio, anunciou nesta quinta-feira (01), o CNE (Conselho Nacional Eleitoral), em uma medida que dividiu ainda mais a oposição ao chavismo, e foi considerada pela maior parte dos críticos ao governo como uma manobra para legitimar a permanência do atual presidente Nicolás Maduro no poder.

Deixe seu comentário: