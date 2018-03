A ONU reiterou que não tem planos para enviar observadores para as eleições presidenciais da Venezuela no próximo dia 20 de maio, citando as raras ocasiões nas quais realiza esse tipo de missão. “Não estamos diretamente envolvidos nas eleições da Venezuela, é um processo nacional”, afirmou o secretário-geral-adjunto de Assuntos Políticos das Nações Unidas, Jeffrey Feltman.

Deixe seu comentário: