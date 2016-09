Eleições no SINEPE/RS encerram nesta sexta-feira

Encerra na próxima sexta-feira (16) o período de votação para escolha da diretoria que vai comandar o Sindicato do Ensino Privado do RS (SINEPE/RS) no próximo triênio (2016/2019). Os votos estão sendo enviados pelos Correios, mas os associados também podem votar na sede do Sindicato (Av. Praia de Belas, 1212, 12º andar, Praia de Belas, Porto Alegre), no dia 16, das 8h às 17h. O resultado sairá até às 18h desta sexta-feira e a posse dos dirigentes irá ocorrer em 29 de setembro.

O processo eleitoral teve inscrição de chapa única, formada por membros da atual diretoria do SINEPE/RS e novos integrantes. Com o slogan “Aprender nos Conecta”, o grupo é liderado pelo atual presidente Bruno Eizerik e tem como proposta atuar em três pilares: Compromisso com a Educação, Inteligência Estratégica e Representação Política.

Comentários