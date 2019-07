Eleições: Palmares do Sul escolhe prefeito e vice-prefeito neste domingo

Os eleitores de Palmares do Sul, no litoral norte gaúcho, voltarão às urnas neste domingo (7), para escolher o novo prefeito e vice em nova eleição. O novo pleito ocorre devido às cassações dos mandatos do prefeito Paulo Henrique Mendes Lang e do vice-prefeito Cláudio Luiz Moraes Braga (Coligação O Melhor para Palmares do Sul – PT/PROS), por abuso de poder político e conduta vedada prevista na Lei das Eleições.

A votação teve início às 8h e será encerrada às 17h. Os resultados estarão disponíveis diretamente no sistema de divulgação da Justiça Eleitoral. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a votação foi organizada pelos tribunais regionais eleitorais.

Os cidadãos que estiverem fora do município hoje devem apresentar justificativa dirigida ao juiz da Zona Eleitoral.

