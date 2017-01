Eleita a corte do carnaval de Porto Alegre

A corte do carnaval 2017 de Porto Alegre foi eleita, na noite deste domingo (15), no Complexo Cultural do Porto Seco, na Zona Norte da Capital. O evento contou ainda com homenagens aos cem anos do samba.

A candidata da Tribo Carnavalesca Os Guaianazes, Raquel Sampaio, foi eleita a rainha deste ano. Para completar a corte, foram escolhidas as princesas Tayná Vieira, da Acadêmicos de Gravataí; e Ilana Xavier, da Restinga. O rei momo Mauricio Mello, eleito em 2016, foi reconduzido ao cargo.

O prêmio de melhor torcida foi para a escola Imperadores do Samba. A candidata Maiane Alves, da Império da Zona Norte, foi a representante mais votada pela internet.

