Rached Ghannouchi, líder histórico do partido de inspiração islamita Ennahdha, que liderou as legislativas de outubro na Tunísia, foi eleito nesta quarta (13) presidente do Parlamento, uma instituição-chave neste país de jovem democracia. Ghannouchi, de 78 anos e líder do partido Ennahdha, obteve 123 votos de 217 para assumir a presidência da Assembleia.