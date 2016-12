Eleito presidente do Estados Unidos, Donald Trump confirma Tillerson como secretário de Estado

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (13) a nomeação do empresário Rex Tillerson, CEO do gigante petrolífero ExxonMobil, como seu secretário de Estado.

Com a nomeação de Tillerson, de 64 anos, “os americanos voltam a ter um líder de classe mundial trabalhando para eles” e também é a “encarnação do sonho americano”, disse Trump em uma nota oficial. Sua nomeação ainda dependerá do voto de confirmação do Senado americano.

No último sábado (10), em uma entrevista para a emissora “Fox News”, Trump evitou confirmar que Tillerson foi o eleito para ser o secretário de Estado, mas fez diversos elogios ao executivo.

“Ele é muito mais que um executivo de negócios. Ele joga em uma escala global. Está é responsável, assim eu acho, pela maior companhia do mundo, está no comando de uma companhia petrolífera que tem praticamente o dobro do tamanho de seu concorrente mais próximo, e que ele administrou incrivelmente bem”, afirmou Trump.

Segundo o “The Washington Post” e outros veículos de imprensa locais, Rex Tillerson enfrentará uma tarefa difícil no Senado para que seu nome seja ratificado como próximo secretário de Estado, se realmente for escolhido para o posto.

Suas relações com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e suas operações nesse país e em nações do Oriente Médio à frente da ExxonMobil serão analisadas com cuidado pelos legisladores antes de aprovar sua nomeação.

De acordo com o “The Washington Post”, um crescente número de senadores republicanos se mostraram reticentes a confirmar o nome de Rex Tillerson, de 64 anos, e que está no comando da principal petrolífera americana desde 2006.

O caso de Tillerson também pode representar um conflito de interesses em um cargo importante da administração de Donald Trump, já que enfrenta suspeitas sobre seus próprios negócios.

Segundo o “The Wall Street Journal”, Rex Tillerson, que pensava em se afastar da ExxonMobil no próximo ano, tem um fundo de pensões no valor de dezenas de milhões de dólares, que poderia ser afetado pelas futuras ações do Departamento de Estado. (AE)

