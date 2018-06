Eleitor gaúcho não sabe votar? É isso o que decidiram os deputados estaduais

Ao rejeitarem a proposta para realização de um plebiscito para que o eleitor gaúcho diga se deseja ou não privatizar empresas estatais, a maioria delas deficitárias, os deputados da Assembleia Legislativa decretaram: o eleitor gaúcho não tem condições cognitivas de votar.

Gaúchos sabem ou não votar?

Em outubro, no momento em que terão de votar, inclusive para deputado estadual, os eleitores poderão mostrar aos atuais deputados que sabem votar.

Alckmin mira m Bolsonaro

“Alckmin desafia Bolsonaro”, diz uma postagem do @rede45, lembrando que Alckmin chamou o rival para um debate sobre segurança, mas ele até agora não respondeu. “E aí, será que ele vai aceitar ou vai correr?”, diz a postagem. Está evidente que a estratégia do PSDB de Alckmin será de “desconstruir” o candidato do PSL, líder nas pesquisas.

Candidato do PRB defende a venda da Petrobras

O pré-candidato à Presidência da República pelo PRB, Flavio Rocha, não se emociona com o slogan “a Petrobras é nossa”, repetido em especial pelos sindicatos. Ele defende a venda da Petrobras e garante que, eleito, “vai evitar a ineficiência do monopólio estatal” e, assim “reduzir o tamanho do Estado que consome o equivalente a quase metade do tamanho da economia brasileira”.

Cherini: última eleição

Atual coordenador da bancada federal gaúcha, reeleito pelo quinto ano, o deputado Giovani Cherini, do PR, garante que esta será sua última eleição. Cherini tem recebido insistentes apelos para dedicar-se integralmente ao trabalho holístico onde ganhou prestígio nacional e internacional.

ExpoTAI vai promover acessibilidade e inclusão

A segunda edição da Exposição de Tecnologia Assistiva e Inclusão, a ExpoTAI, será realizada na Ulbra, de 21 a 28 de agosto, durante a Semana Estadual de Inclusão e Acessibilidade. Presidente da Faders, a Fundação Estadual de Acessibilidade, Roque Bakof aposta em uma programação reunindo instituições de ensino, empresas, entidades e associações, além de amplas atividades para-desportivas, culturais, palestras e oficinas.

Álvaro Dias quer distância do governo

Pré-candidato do Podemos à Presidência, Álvaro Dias, deixa claro seu distanciamento do governo de Michel Temer. Em sabatina no jornal Correio Braziliense, o senador fez questão de se colocar como “crítico histórico”. Dias ressaltou que era a favor do impeachment do então vice-presidente Temer junto com o de Dilma Rousseff, mas ponderou que, atualmente, acredita que a falta de popularidade do presidente ocorre “pela falta de credibilidade, não por incompetência”.

