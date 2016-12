Eleitor que nÃ£o votou no segundo turno das eleiÃ§Ãµes de outubro tem atÃ© hoje para justificar o voto

Termina nesta quinta-feira (29) o prazo para quem não votou no segundo turno das eleições municipais de outubro justificar a ausência. Mais de 7 milhões de eleitores não compareceram às urnas na segunda etapa do pleito em todo o País.

No Rio Grande do Sul, houve segundo turno para prefeito em Porto Alegre, Caxias do Sul, Canoas e Santa Maria. Se não justificar a ausência, o eleitor paga multa, não consegue tirar passaporte e nem tomar posse em cargos públicos.

É preciso preencher o requerimento de justificativa e entregar em qualquer cartório eleitoral junto com um documento que comprove a impossibilidade de votar, como, por exemplo, um atestado médico.

