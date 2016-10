Eleitores de Porto Alegre terão passe livre nos ônibus neste domingo

Neste domingo (30), dia do segundo turno das eleições municipais, será de passe livre nos ônibus de Porto Alegre. Conforme a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), haverá reforço na frota, que normalmente é reduzida aos domingos. Ao todo, serão 1.100 ônibus com 5.154 viagens extras. O horário da votação ocorre das 8h às 17h.

A EPTC ainda ativará algumas linhas especiais, como é o caso das linhas 3448 (Santa Maria); 3468 (São José); 3478 (Alameda); 3608 (Ipê); 3978 (Bonsucesso); 3628 (Troncal Bento); 3948 (Mapa); 3988 (Pinheiro); 4918 (Passo Dorneles); e 4978 (Mario Quintana).

Além disso, estão previstos alguns bloqueios no trânsito, conforme solicitação do TRE (Tribunal Regional Eleitoral). Entre os trechos, estão as imediações do Colégio Bom Conselho; o isolamento do estacionamento na avenida Borges de Medeiros, sob o viaduto D. Pedro I, e na avenida Praia de Belas e na rua Rafael Saadi.

