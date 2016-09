Elenco de “Velho Chico” recebe carta da mulher de Domingos Montagner

O elenco de “Velho Chico” – trama das 21h da TV Globo – foi às lágrimas durante o programa “Encontro” desta sexta-feira (30), ao relembrar Domingos Montagner – morto no último dia 15. Os integrantes da novela ficaram emocionados ao receberem uma carta da viúva do ator, Luciana Lima.

“A todos da equipe de ‘Velho Chico’, difícil encontrar as palavras que melhor expressem o que eu gostaria de dizer neste momento tão cheio de emoção e amor. Então, achei melhor não escrever, mas sim, pedir, para que sintam em seus corações como o Domingos iria agradecer a cada um de vocês o término deste trabalho majestoso”, começou.

E continuou: “Com um enorme e longo sorriso nos lábios, um abraço fraterno e muito apertado, e olhando olho no olho diria a vocês o mais sincero e generoso ‘muito obrigado’”.

Para finalizar, a atriz deu adeus à equipe do folhetim de Benedito Ruy Barbosa. “Então, é assim que a nossa família se despede da família ‘Velho Chico’.”

No início do programa, Antonio Fagundes, Marcelo Serrado e Giullia Buscacio foram às lágrimas ao assistirem à uma homenagem ao colega de elenco.

“Fiquei muito emocionado”, disse Fagundes, com a voz embargada. “Foi muito duro. Cada um reagiu de uma forma. Eu, por exemplo, não conseguia abrir a janela do hotel e olhar para o São Francisco. A gente convive mais com esses atores do que com a nossa família. O que aconteceu foi brutal, uma coisa avassaladora”, acrescentou Serrado.

Comentários