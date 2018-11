ElesPorElas promove partida de futebol no dia 24 de novembro

No dia 24 de novembro, o projeto #ElesPorElas vai realizar uma partida de futebol em conjunto com o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região com o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O encontro acontecerá às 15h no Estádio Universitário, localizado no Parque Esportivo da PUC-RS, na Av. Ipiranga, 6690, em Porto Alegre.

As inscrições para a partida estarão abertas até o dia 14 de novembro e podem ser feitas, gratuitamente, por meio deste formulário. É possível escolher entre ser espectador ou jogador. As pessoas que não atuam nas instituições promotoras do evento podem se inscrever como espectadoras da partida. O estádio possui arquibancada coberta. No final do jogo, um prêmio: haverá o sorteio de camisetas personalizadas com o logo da campanha.

