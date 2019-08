Eletrobras e Ande caminham para acordo sobre energia gerada por Itaipu

Um encontro para tratar da regularização do acordo que envolve a energia gerada pela Usina Hidrelétrica de Itaipu acontecerá na próxima semana. O presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, e o presidente da Administração Nacional de Eletricidade (Ande), empresa estatal de energia do Paraguai, Luis Villordo, participarão da reunião.

“É importante regularizar porque tem uma negociação importante a partir de 2023”, disse nesta terça-feira (13), Ferreira Júnior. Ele explicou que o tratado bilateral estabelece que a energia de Itaipu é vendida em cotas para duas únicas empresas: a Ande, do lado paraguaio, e a Eletrobras, do lado brasileiro.

No final do ano, são aprovados os volumes e os preços dessas cotas de energia propostos pelo Conselho de Administração de Itaipu e enviados à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que publica resolução nesse sentido. O presidente da Eletrobras afirmou que não existe possibilidade de vender energia livre, porque toda energia, no lado do Brasil, é comprada pela Eletrobras e repassada às distribuidoras. “Não há como fazer isso”, garantiu. No caso brasileiro, isso é bastante explícito, acrescentou.

