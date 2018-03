A Eletrobras lançou nesta segunda (26) seu PDC (Plano de Demissão Consensual), que tem como meta o desligamento de três mil funcionários em todas as empresas da holding e economia de R$ 890 milhões. A adesão dos empregados ocorrerá até o dia 27 de abril, com oito turmas de desligamentos, no período de 30 de maio a 14 de dezembro deste ano.

