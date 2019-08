Eletrobras paga R$ 1,27 bilhão à Petrobras

Para quitar parte do saldo devedor com a Petrobrás, a Eletrobras pagou R$ 1,275 bilhão à petroleira nesta sexta-feira (2). A diz respeito a parte dos Instrumentos de Assunção de Dívidas (IADs), assinado entre elas em 3 de dezembro de 2018, referente à privatização das distribuidoras.

Em nota, a Eletrobras informou que seu objetivo é que a dívida diminua. “Tem por objetivo reduzir o custo da dívida da Companhia e alongar o seu prazo médio, em linha com o Plano Diretor de Negócios e Gestão (PNDG 2019/2023).” Segundo a estatal, os recursos aplicados na amortização foram provenientes da primeira parcela do acordo judicial firmado com a Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A. (Enel Distribuição São Paulo).

A Petrobras afirmou que o saldo devedor atualizado dos IADs fica, agora, em R$ 9,56 bilhões. A previsão de pagamentos, conforme a petroleira é até 30 de janeiro de 2025.

