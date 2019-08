A Eletrobras fez nova oferta ao mercado de sua participação societária em 39 SPEs (Sociedades de Propósito Específico). A operação tem por objetivo concluir a alienação das SPEs remanescentes do Leilão 01/2018, ocorrido em setembro do ano passado e que ofereceu 70 ativos. São cinco lotes compostos por 38 SPEs que operam no segmento de geração eólica.

