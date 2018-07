A Equatorial Energia venceu o leilão de privatização da Cepisa, distribuidora da Eletrobras no Piauí. A empresa deu o único lance do pregão, organizado pelo BNDES na Bovespa. Pelas regras do pregão, com valor simbólico de R$ 50 mil, a vitória seria da proponente que ofertasse o maior deságio (desconto na tarifa).

