Eletrosul e empresas chinesas fecham acordo para energia limpa no Estado

Um acordo entre as empresas chinesas Shanghai Electric e Zhejiang Energy e a estatal brasileira Eletrosul vai viabilizar o investimento de $ 3,967 bilhões na implantação e operação de empreendimentos de transmissão de energia elétrica no Rio Grande do Sul. O objetivo da cooperação, anunciada nesta segunda-feira (27), no Palácio Piratini, é aumentar a cobertura de abastecimento da Região Metropolitana de Porto Alegre.

Está prevista no documento firmado a constituição da SPE (Sociedade de Propósito Específico), denominada SZE Transmissora de Energia Elétrica S/A. Serão construídos 1,9 mil quilômetros de linhas de transmissão, oito novas subestações e ampliadas 14 subestações já existentes. O acordo é resultado da chamada pública lançada em 2016 para seleção de interessados em parceria para implantação do Lote A do Leilão Aneel 004/2014.

“Quando uma empresa ou mais desejarem investir no Rio Grande do Sul, esse é um sinal de confiança e também de que o Estado abre as portas para quem deseja investir aqui. Esses documentos são um reconhecimento de que o Rio Grande é um Estado moderno, que se desfez das amarras burocráticas para viabilizar novos empreendimentos”, afirmou o governador José Ivo Sartori.

De acordo com a secretária de Minas e Energia, Susana Kakuta, este acordo representa a possibilidade de aumento da energia em até quatro gigawatts, ou 50% da capacidade já disponível. “Além disso, serão criados 11 mil empregos, entre diretos e indiretos, numa área de abrangência de 59 municípios”, informa.

Escoamento

O Lote A, segundo Susana Kakuta, possibilita também o aumento da geração de energia limpa no Estado e viabiliza o escoamento de energia de futuros parques eólicos gaúchos. “Isso quer dizer que voltamos ao jogo da competição nacional em projetos energéticos”, acrescenta.

Em nome da Zhejiang Energy, o executivo Chai Xiqiang destacou os recursos naturais do Rio Grande do Sul, “que fazem do Estado um espaço muito bom para investimento”. A empresa já investiu também em uma hidrelétrica em Minas Gerais e está otimista com relação ao mercado gaúcho.

Durante o ato, também foram entregues certificados de CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) para a SZE, de Cadastro de Tributos Estaduais-Inscrição Estadual e licenças ambientais em diferentes trechos para implantação de projetos eólicos e termoelétricos.

Estiveram presentes as secretárias do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini, e de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, Maria Helena Sartori, e os secretários de Planejamento, Governança e Gestão, Josué Barbosa, da Fazenda, Luiz Antônio Bins, e dos Transportes, Humberto Canuso, o presidente da Eletrobras e do Conselho da Eletrosul, Wilson Ferreira Júnior, os executivos Li Xiaoming (da Shanghai) e Chai Xiqiang (da Zhejiang Energy), e a cônsul-geral da República Popular da China em São Paulo, Chen Peijie.

Deixe seu comentário: