Elevador de condomínio de luxo cai do décimo sétimo andar e fere sete pessoas de uma mesma família no Rio

Setes pessoas ficaram feridas após um elevador despencar do décimo sétimo andar de um prédio de luxo na Barra da Tijuca, Rio. As vítimas da mesma família setes adultos e uma criança de 6 anos desciam no equipamento, quando houve o acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a menina não sofreu ferimentos.

Na queda se feriram: Eduardo Miranda, 70 anos; Júnia de Castro, 70; Renato Drummond, 38 e Raquel de Castro, 34. Também estavam no elevador e ficaram feridos: Leonado Calazans, 40; Liège Calazans, 65 e Mariana Amorim, 43. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital municipal Lourenço Jorge, também na Barra.

O Corpo de Bombeiros informou que quatro das vítimas precisam receber um “cuidado especial”. No entanto, a corporação ressaltou que nenhuma delas estavam em estado grave ou gravíssimo. Ainda não há informações sobre o que provocou a queda do elevador. (AD)

Comentários