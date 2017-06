Eliana comemora alta após problema na gravidez; fim da gestação será na companhia da mãe

Eliana, 43, usou seu perfil na rede social Instagram para revelar que recebeu alta temporária após ser internada por conta de um descolamento de placenta. Ela está grávida de uma menina, Manuela, com o diretor Adriano Ricco, 38.

A apresentadora, que já é mãe de Arthur, 5, fruto do seu relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, 46, passará os últimos dias da gravidez na casa da mãe, na região central de São Paulo (SP), em repouso absoluto.

“Notícia maravilhosa para começar bem o final de semana. Recebi uma alta temporária. Vim ficar 15 dias, de repouso absoluto, na casa de minha mãe e depois volto pra ter a Manu. Estou tão agradecida e feliz! Muito obrigada pela força, amor e carinho. Continuem orando por nós.”, escreveu a apresentadora no Instagram.

Por conta da internação, que aconteceu no final de maio, Eliana está afastada do trabalho, sendo substituída por Patrícia Abravanel em seu programa dominical.

Preciso salvar minha filha

O anúncio de que Eliana não mais gravaria mais seu programa semanal até o final da gestação na emissora de Silvio Santos, 86, foi eitos no dia 22 de maio. “Pela primeira vez, em tantos anos, me retiro dos palcos temporariamente por um bem maior e com o apoio amoroso e sincero de todos. Preciso salvar minha filha de um parto muito prematuro”, disse a artista em publicação compartilhada também no Instagram.

A segunda gestação de Eliana foi anunciada no final de seu programa no dia 2 de abril. Ela e sua equipe mantiveram segredo até que o comunicado na TV fosse ao ar. A artista fazia questão de que, em sinal de respeito a seu público, a revelação fosse dada em seu programa.

