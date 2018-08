A apresentadora Eliana disse que está acostumada a ser confundida com Angélica e postou uma imagem em seu perfil no Instagram para ajudar a evitar gafes como a cometida pelo presidenciável Geraldo Alckmin (PSDB). Eliana postou em seu InstaStories uma montagem com fotos da infância dela e de Angélica. “Angélica: com pinta. Eliana: sem pinta. Fica a dica”, diz a legenda.

