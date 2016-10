Eliana se sensibiliza e paga passagem para desempregado no Rio

Recentemente, a apresentadora Eliana foi abordada por um homem que morava em um aeroporto do Rio de Janeiro e estava desempregado e decidiu ajudá-lo.

José Izau dos Santos Duarte, de 26 anos, tinha migrado do interior do estado Rio Grande do Norte para a capital fluminense a fim de procurar emprego e ter uma melhor condição de vida. Porém, o homem não conseguiu ser empregado e ficou em uma situação desumana, sem moradia e sem ter para onde ir.

O homem abordou a apresentadora no aeroporto Santos Dumont, contou sua história e pediu ajuda. Sensibilizada, Eliana decidiu comprar uma passagem para o homem, que chegou a negar que fosse na companhia aérea escolhida por ela, pois ele já tivera um caso desagradável com funcionários da mesma.

A contratada do SBT simplesmente mudou de local e comprou a passagem para o rapaz, que embarcou com destino a Natal (RN). O voo de José teve escala em São Paulo.

Eliana chegou a perder o seu voo mas de nada reclamou e foi muitíssimo simpática com o moço, segundo relatos de funcionários do aeroporto que presenciaram toda a cena.

A assessoria da apresentadora falou sobre o caso: “A Eliana prefere não se pronunciar. Não foi um trabalho ou algo da pessoa pública, da artista. Essa foi uma situação envolvendo a pessoa física”.

A atitude de Eliana foi bastante aplaudida mas redes sociais.

Comentários