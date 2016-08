Eliseu Padilha abre a Expointer 2016: “Deus é brasileiro”

O ministro Eliseu Padilha representou o presidente interino Michel Temer na solenidade de abertura da Expointer 2016 na manhã deste sábado, em Esteio. Ele salientou o desafio este ano que o Goveno tem com a resolução de grandes problemas. Mencionou a relevância dos gaúchos ao fazerem a diferença no contexto nacional através do agronegócio. “Temos que olhar a sociedade no amanhã” e lembrou o sucesso das Olimpíadas, quando não se acreditava em seu sucesso devido a questões principalmente de segurança no Rio de Janeiro.

O chefe da Casa Civil falou sobre a dívida brasileira, que representa 70% do PIB mas que poderá ser revertida através da aprovação da PEC 241, que prevê contenção de despesas nos próximos 10 anos com renovação deste período por mais 10. Disse que a manutenção do estado brasileiro depende disso, atrelada ainda à reforma fiscal, reforma da previdência, reorganização da saúde e segurança.

“Deus é brasileiro”, enfatizou Eliseu Padilha, lembrando das riquezas do País e levou aos presentes a palavra de confiança do presidente interino Michel Temer. “O Governo é passgeiro, a cidadania é para sempre”.

