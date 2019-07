Eliseu Padilha está internado em Porto Alegre após sofrer hemorragia cerebral

O ex-ministro da Casa Civil do governo Michel Temer, Eliseu Padilha, de 73 anos, está internado após uma hemorragia cerebral superficial no último sábado. Ele estava em seu escritório quando passou mal e foi levado ao Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, onde foi submetido a uma tomografia e internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). As informações são do jornal O Globo e da assessoria do hospital.

Após passar por um procedimento cirúrgico, Eliseu Padilha aguarda uma vaga para o quarto. Seu quadro, segundo o hospital, é estável. A instituição desmentiu a informação de que Padilha havia tido um AVC.

“Esclarecemos que o paciente não sofreu um acidente vascular cerebral. Seu estado requer cuidado e observação, mas não é considerado grave no presente momento”, informa o boletim médico. “No momento, ele está em fase de recuperação, com previsão de alta para o quarto”.

Eliseu Padilha é vice-presidente do MDB e da Fundação Ulysses Guimarães. Além de integrar o Ministério de Temer, ele foi ministro-chefe da Secretaria de Aviação Civil de Dilma Rousseff e ministro dos Transportes do governo de Fernando Henrique.

Denúncia em maio

A Justiça Federal em Brasília aceitou no início de maio a denúncia apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal) contra o ex-presidente Michel Temer pelos crimes de organização criminosa e obstrução de Justiça. Os ex-ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco também fazem parte da denúncia. Com a decisão, todos passaram à condição de réus no processo.

O MPF sustenta que Temer e parlamentares do PMDB participaram de um suposto esquema de corrupção envolvendo integrantes do partido na Câmara dos Deputados com objetivo de obter vantagens indevidas em órgãos da administração pública. Parte das acusações foi baseada nos depoimentos de delação de Joesley Batista e Ricardo Saud, ex-executivos do grupo J&F.

