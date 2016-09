Eliseu Padilha: “Notícia de retirada de direitos do trabalhador não passa de deslavada mentira”

Incomodado com as falsas notícias plantadas, em especial nas redes sociais, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil da Presidência da República dispara: “As notícias dando conta de que seriam retirados direitos dos trabalhadores não passam de deslavada mentira”. Padilha explica que é importante para o País, a implantação das reformas da Previdência e Trabalhista. Padilha pede que, “se alguém identificar uma notícia contendo inverdades, avise ao governo. Nos avisem. Isso é terrorismo político. Criam mentiras para impor o medo. Precisamos disseminar a verdade.

E a verdade é que a reforma Trabalhista não vai retirar nenhum direito do trabalhador. Ou seja, não haverá perda do 13o- salário, do FGTS, do direto ao auxílio-maternidade. Repito: Nenhum dos direitos do trabalhador será tirado”. Em relação à reforma da Previdência, Padilha garante que “todos os que têm direito adquirido estão assegurados na plenitude. Não será o trabalhador a pagar a conta do déficit da Previdência”, explicou.

Decisão sobre o aeroporto sai este mês

A decisão sobre o edital de concessão do Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre sai na próxima semana, provavelmente na terça-feira, dia 13. A princípio a concessão vai buscar parceiros para um contrato de 25 anos, com lance mínimo de cerca de R$ 730 milhões.

Laboratório eleitoral

Embora as eleições municipais funcionem como um laboratório dos partidos para o teste das suas possibilidades em 2018, alguns projetos já começam a ser examinados. No PMDB por exemplo, o que mais se fala é no nome do vice-líder do governo na Câmara, o deputado federal Darcísio Perondi para a disputa ao Senado em 2018. Já no PP, um grupo relevante no partido pensa em convencer o deputado estadual Marcel van Hattem e o chefe de gabinete da senadora Ana Amélia Lemos, Marco Ferreira, a colocarem seus nomes na lista de candidatos à Câmara dos Deputados.

Avança projeto das parcerias

A Câmara dos Deputados já aprovou a MP (medida provisória) que cria o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) para execução de empreendimentos públicos de infraestrutura. A proposta pretende expandir a infraestrutura do País com tarifas adequadas e fortalecer o papel das agências reguladoras. O PPI terá um conselho, comandando pelo presidente Michel Temer, que coordenará as decisões sobre as concessões.

A farra das doações eleitorais

As descobertas feitas a partir do levantamento do TCU (Tribunal de Contas da União) em torno de doadores de campanha eleitoral é uma amostra da farra que dominava o setor, antes da nova legislação, mais rígida. O TCU encontrou indícios de irregularidade em 1.426 de 60.952 fornecedoras (2,34%). O material será repassado aos juízes eleitorais, que terão cinco dias para aprofundar as investigações. Há ainda casos de CPFs de doadores de campanha, que constam na lista de beneficiários do Programa Bolsa Família, e outra lista, com CPFs de pessoas mortas.

