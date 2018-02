Várias salvas de artilharia e diversas cerimônias militares festejaram nesta terça-feira (6) em Londres o 66º aniversário do reinado de Elizabeth II, a monarca mais longeva da história do Reino Unido, que chegou ao trono em 6 de fevereiro de 1952. A Artilharia Montada Real disparou uma salva de 41 canhões em Green Park, no Centro da capital britânica.

