Ellen Rocche mostrou samba no pÃ© em ensaio da Rosas de Ouro

A atriz Ellen Rocche brilhou no primeiro ensaio técnico da escola de samba Rosas de Ouro que aconteceu na noite desse sábado (14), em São Paulo. Com os cabelos ruivos, que adotou para atuar na novela “Haja Coração”, a artista se divertiu durante o desfile e mostrou samba no pé, além de suas curvas a bordo de um vestidinho branco bem decotado.

Rainha de bateria da agremiação, Ellen precisou engordar para sua mais recente personagem. “Sempre brinco que me ‘embaranguei’ para viver a Leonora. Foi um pedido da direção da novela e o nosso corpo é para servir o personagem”, admitiu a atriz, que negou ter se envolvido com Johnnas Oliva, seu companheiro de elenco.

Em entrevista recente, Ellen Rocche assumiu que quer encontrar sua outra metade. “Com bom caráter, sem máscaras e valores de família. Na cabeça vem uma lista. Mas a gente só quer ser amada. Às vezes, buscam a Ellen Rocche, não a Ellen. Quero um homem que não me enxergue como a supermulher”, disse à revista Caras. Aos 37 anos, a artista explicou que apesar de solteira, está aberta para relacionamentos e sonha em construir uma família.

