Elogios para Luana Piovana fizeram Anitta romper definitivamente com Scooby

Anitta e Pedro Scooby deram o que falar em apenas três meses de namoro! Ao assumirem o relacionamento, os dois viraram alvo de Luana Piovani. Após as inúmeras provocações, Scooby e a poderosa anunciaram o término do relacionamento no último dia 30. Na última semana, o atleta deu entrevista elogiando Luana, ignorando todas as críticas para Anitta. A cantora teria se revoltado e brigado feio com o surfista. Desde lá, Anitta também não segue mais Scooby nas redes sociais.

Segundo o Extra, Anitta não se conforma com o fato de o surfista elogiar e se reaproximar da ex-mulher depois da atriz ter desdenhado tanto deles, não só publicamente, como também nas mensagens que Luana mandava para o ex-marido. Após o término com Anitta, o surfista tem postado frases que parecem indiretas nas redes sociais. No post, ele publicou um pequeno texto, que dizia: “SE alguém não o compreende, perdoe, siga em frente! Não guarde em seu coração mágoa e ressentimentos, medo e tristeza. Caminhe para a frente! Quanta gente espera de você apoio, compreensão e carinho!”.

A mensagem ainda falava sobre deixar o passado e não guardar mágoas. “Se não o compreendem, não se importe. Perdoe e siga em frente, porque em todos os caminhos encontraremos sempre lições preciosas, que nos farão progredir”, dizia o texto.

