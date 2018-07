Elton John acusa a Rússia e o Leste Europeu de discriminar gays

O astro britânico, no entanto, amenizou suas observações, dizendo que a discriminação “não se concentra apenas no Leste Europeu”, embora seja muito comum nesta região do mundo, de acordo com ele. Elton John considerou essencial “trabalhar com os governos” em questão. “Os políticos devem estar à altura do desafio. Eles podem acabar com essa epidemia rapidamente (…) por favor, pensem nos seres humanos como iguais”, ele insistiu.