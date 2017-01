Elton John chora ao cantar música em homenagem a George Michael

Elton John não conseguiu segurar as lágrimas ao prestar homenagem a George Michael em uma apresentação em Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta sexta-feira (30).

O músico americano resolveu cantar “Don’t Let the Sun Go Down on Me” – canção que fez sucesso nos anos 1990, em um dueto interpretado por ele e George Michael.

Enquanto interpretava a canção, um retrato do amigo morto aparecia no palco. Entre lágrimas, o músico disse desejar que George estivesse ali para cantar junto.

Com a morte de George, no último domingo (25), aos 53 anos, o cantor já havia se manifestado em sua conta no Twitter: “Estou chocado. Perdi um amigo amado, a alma mais gentil e generosa, um artista brilhante”, escreveu Elton John, ao postar uma foto dos dois juntos.

O ídolo pop foi encontrado morto, no domingo, por seu companheiro. As causas da morte ainda não foram esclarecidas: o corpo foi encaminhado para perícia pela polícia britânica, mas os resultados foram “inconclusivos”. Novos testes serão feitos.

